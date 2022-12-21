Воевал с начала вторжения: под вражеским огнем погиб заслуженный артист Украины
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Заслуженный артист погиб в День Святого Николая
После информации о гибели на фронте экс-политзаключенного Кремля Геннадия Афанасьева шокирующим известием поделились в Минкульте. Свою жизнь за свободу Украины отдал заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко.
Трагической новостью поделились в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Сергей Шкварченко погиб 19 декабря 2022 года, попав под минометный обстрел. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину он был известным танцовщиком ансамбля им. П. Вирского.
За заслуги в творческой сфере был удостоен звания Заслуженного артиста Украины. Сергей Шкварченко вступил в ряды ВСУ в начале войны в Украине, чтобы защищать страну от российских захватчиков.
"Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память", — сказано в сообщении Минкульта Украины.
На странице ансамбля в социальной сети также выразили слова поддержки его семье и свои искренние соболезнования.
Ранее мы рассказывали о том, что украинского десантника удалось похоронить спустя 10 месяцев после гибели на фронте.