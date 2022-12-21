На фронте погиб бывший узник кремля Геннадий Афанасьев

Активист защищал Родину от врага в составе Вооруженных сил Украины

В среду, 21 декабря, Украину всколыхнуло печальное известие о трагической гибели на фронте активиста гражданского сопротивления российской оккупации Крыма, бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил украинский блогер Мирослав Олешко, процитировав кусочек книги одного из "отцов"-основателей первой столицы США — Филадельфии, Уильяма Пенна, под названием "Плоды одиночества".

"Смерть — это путешествие по миру. Так друзья преодолевают океан — они и дальше живут друг в друге. Ведь они присутствуют в чем-то вездесущем, они существуют там и любят. В этом божественном люстре они встречаются лицом к лицу, а их разговоры свободны и чистые. Это утешение для друзей, которые якобы и умерли, но их дружба — в высшем смысле — вечна, потому что бессмертна", — говорится в тексте публикации.

Геннадий Афанасьев защищал Украину в составе ВСУ

Стоит добавить, что украинец Геннадий Афанасьев стал известен, когда российская ФСБ схватила его на территории аннексированного Крыма еще в мае 2014 года. Активиста обвиняли в якобы подготовке террористических актов. Долгое время он был политзаключенным кремлем. Однако позже его все же удалось вернуть на Родину благодаря очередному обмену. После чего, в 2018 году, Европейский суд по правам человека принял решение обязать россию выплатить Афанасьеву денежную компенсацию из-за бесчеловечных условий конвоирования.

У бывшего политзаключенного осталась жена и маленькая дочь, родившаяся в октябре 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Харьковщина вынужденно попрощалась с погибшим на фронте учителем лицея Юрием Крымсалюком, обороняя Украину в составе ВСУ.