Удалось похоронить спустя 10 месяцев: в Черкасской области попрощались с погибшим десантником

Военный погиб во время обороны Херсонской области в первые дни войны

Украина продолжает терять лучших сыновей и дочерей, ушедших на фронт защищать независимость государства. Не успели закончиться прощание с тремя защитниками на Ровенщине, как трагические вести пришли в Черкасскую область. В селе Княжа Звенигородской ОТГ 20 декабря родные и друзья простились со старшим сержантом Юрием Грибом, которого не стало еще 25 февраля.

Подробнее о "длинном пути домой" для военнослужащего сообщают "Вісті Черкащини". Погибшему десантнику было всего 46, до очередного дня рождения, который праздновал бы в июне, он не дожил всего несколько месяцев.

Юрий Гриб возглавлял отделение отдельной десантно-штурмовой бригады. В рядах ВСУ мужчина находился с 2014 года — решил стать на защиту страны, оставив работу в местном обществе "Агропроєкт Княжа". Прежде чем освоить аргарное дело, Гриб отслужил в воздушно-десантных войсках. Также работал в органах внутренних дел.

Юрий Гриб

На момент полномасштабного вторжения старший сержант вместе с собратьями пытались остановить враждебное нашествие в Херсонской области. К сожалению, во время очередных обстрелов 25 февраля Юрия Гриба не стало.

"Он был любящим сыном, искренним отцом, другом. Всегда дружеский, общительный, настойчивый и решительный", — говорят о военном знакомом из Звенигородщины.

По каким причинам тело десантника не могли так долго вернуть домой, не сообщается. Но накануне, 20 декабря, с Юрием Грибом наконец-то смогли попрощаться близкие.

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