Ровенщина прощается с тремя защитниками: двое погибли на фронте, третьего война догнала дома

Кровавая российско-украинская война забирает лучших…

Пока украинцы приходят в себя после печального известия о гибели на войне с оккупантами учителя с Харьковщины, жители Ровенщины прощаются еще с двумя Героями, которые отдали свою жизнь за светлое будущее Родины.

Как в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-центре Ровенской облгосадминистрации, на фронте погибли два местных жителя, являвшихся бойцами ВСУ: Иван Семенович и Владимир Осипчук.

Так, на Березновщине провели в последний путь разведчика-пулеметчика Ивана Семеновича. Героя погиб во время боевых действий недалеко от населенного пункта Опытное Донецкой области

"Война, коварно развязанная московскими оккупантами, оборвала еще одну молодую жизнь. Без мужа осталась любимая жена, без папы — сын, который учится только в первом классе…", — говорится в тексте публикации.

Иван Семенович

С другим воином, Владимиром Осипчуком, погибшим в Донецкой области, защищая Украину от захватчиков, попрощались сегодня в Дядьковицкой общине. Командир 3-го гранатометного отделения противотанкового взвода 1-го механизированного батальона ВСУ главный сержант погиб во время минометного обстрела под селом Клищиевка (Донецкая область).

Владимир Осипчук погиб в Донецкой области

Стоит добавить, что гибель на фронте двух воинов стала для жителей Ровенской области, к сожалению, не единственной трагедией последних дней. Не выдержало сердце еще одного воина-героя, который в последние месяцы боролся с захватчиками на фронте.

У Юрия Ниневского был огромный боевой опыт: он был участником АТО. После полномасштабного вторжения россии на украинские земли мужчина снова отправился защищать родную страну, однако, вернувшись домой, в долгожданный отпуск, умер. Причиной катастрофической погибели стал инфаркт.

Юрий Ниневский – боец ВСУ с большим опытом

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования родным, друзьям, знакомым и побратимам защитников. Большое уважение и память Воинам-Героям!

Напомним, мы сообщали, как под Бахмутом трагически погиб 20-летний солдат ВСУ Марьян Сердюк.

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