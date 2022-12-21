На фронті загинув колишній в'язень кремля Геннадій Афанасьєв

Активіст боронив Батьківщину від ворога у складі Збройних сил України

У середу, 21 грудня, Україну сколихнула сумна звістка про трагічну загибель на фронті активіста громадянського спротиву російській окупації Криму, колишнього політв'язня Геннадія Афанасьєва.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив український блогер Мирослав Олешко, процитувавши шматок книги одного з "батьків"-засновників першої столиці США — Філадельфії, Вільяма Пенна, під назвою "Плоди самотності".

"Смерть — це мандрівка світом. Так друзі долають океан — вони й далі живуть одне в одному. Адже вони присутні в чомусь всюдисущому, вони існують там і люблять. У цім божественнім люстрі вони стрічаються віч—на—віч, а їхні розмови вільні й чисті. Це втіха для друзів, які нібито й померли, але їхня дружба — у найвищому сенсі — вічна, бо безсмертна," — йдеться у тексті публікації.

Геннадій Афанасьєв боронив Україну у складі ЗСУ

Варто додати, що українець Геннадій Афанасьєв став відомим, коли російська ФСБ схопила його на території анексованого Криму ще у травні 2014 року. Активіста звинувачували у нібито підготовці терористичних актів. Тривалий час він був політичним в'язнем кремля. Однак пізніше його все ж вдалося повернути на Батьківщину завдяки черговому обміну. після чого, у 2018 році, Європейський суд з прав людини прийняв рішення зобов’язати росію виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.

У колишнього політв'язня залишилася дружина та маленька донечка, яка народилася у жовтні 2020 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Харківщина вимушено попрощалася з вчителем ліцею Юрієм Кримсалюком, який загинув на фронті, обороняючи Україну у складі ЗСУ.