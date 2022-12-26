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Остались жена и два маленьких сына: на фронте погиб известный херсонский журналист

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
Антон Коломиец Новость обновлена 26 декабря 2022, 13:31
Антон Коломиец

Мужчина вступил в ряды ВСУ еще с первых дней полномасштабного вторжения

Пока в Украине приходят в себя от печальной вести о гибели на фронте геймдизайнера одного из персонажей топовой STALKER Владимира Ежова, страну всколыхнула еще одна трагическая смерть. В боях с оккупантами, защищая Родину от врага, погиб херсонский журналист Антон Коломиец.

Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили на странице Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в Фейсбуке, отметив, что погибший герой вступил в ряды Вооруженных сил еще в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Боец ВСУ из Херсона погиб на фронтии
Антон Коломиец

Отважный воин ВСУ Антон Коломиец получил профессию режиссера телевидения, окончив Херсонский государственный университет. После продолжительное время работал на телеканале "Скифия", который в дальнейшем стал херсонским филиалом "Суспильного".

Погибший герой в течение шести лет подряд прогнозировал погоду на телеканале, даря херсонцам хорошее настроение. Кроме того, являлся также режиссером прямых эфиров.

"У него остались жена и двое маленьких сыновей. Скучаем с семьей, друзьями и коллегами Антона. Эта мучительная потеря останется в памяти и сердцах всех, кто знал и любил Героя", — говорится в тексте публикации.

Ранее Телеграф также сообщал, что на фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко.

Также напомним, как в Украине прощались с военнослужащей Наталией Личман из Закарпатья, сражавшейся с врагом за покой страны еще с 2014 года.

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#Херсон #Война #Журналист #Гибель #Герой