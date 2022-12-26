Остались жена и два маленьких сына: на фронте погиб известный херсонский журналист

Мужчина вступил в ряды ВСУ еще с первых дней полномасштабного вторжения

Пока в Украине приходят в себя от печальной вести о гибели на фронте геймдизайнера одного из персонажей топовой STALKER Владимира Ежова, страну всколыхнула еще одна трагическая смерть. В боях с оккупантами, защищая Родину от врага, погиб херсонский журналист Антон Коломиец.

Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили на странице Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в Фейсбуке, отметив, что погибший герой вступил в ряды Вооруженных сил еще в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Антон Коломиец

Отважный воин ВСУ Антон Коломиец получил профессию режиссера телевидения, окончив Херсонский государственный университет. После продолжительное время работал на телеканале "Скифия", который в дальнейшем стал херсонским филиалом "Суспильного".

Погибший герой в течение шести лет подряд прогнозировал погоду на телеканале, даря херсонцам хорошее настроение. Кроме того, являлся также режиссером прямых эфиров.

"У него остались жена и двое маленьких сыновей. Скучаем с семьей, друзьями и коллегами Антона. Эта мучительная потеря останется в памяти и сердцах всех, кто знал и любил Героя", — говорится в тексте публикации.

Ранее Телеграф также сообщал, что на фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко.

Также напомним, как в Украине прощались с военнослужащей Наталией Личман из Закарпатья, сражавшейся с врагом за покой страны еще с 2014 года.