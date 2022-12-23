Защищала Украину с 2014 года: на Закарпатье простились с украинской военнослужащей (видео)

Погибшей защитнице было 38 лет

Во время полномасштабной войны наша страна продолжает терять настоящий Героев, оказавших сопротивление российским оккупантам. Стало известно о смерти военнослужащей Натальи Личман из Закарпатья, которая храбро стояла на защите нашей страны с 2014 года.

Как сообщают журналисты "М-Студио", о смерти Натальи стало известно 19 декабря. А 21 декабря в Кафедральном соборе в честь иконы Почаевской Божией Матери в мукачево состоялась церемония прощания с украинской защитницей.

Наталья Личман родилась 16 июня 1984 года. У нее был сильный и волевой характер. С 2014 года Наталья стала на защиту родной земли, будучи военнослужащей 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Как во время АТО, так и во время полномасштабной войны в Украине она продемонстрировала свой героизм и любовь к родной стране.

Известно, что у Натальи Личман остался сын Николай и родители.

Напомним, ранее "телеграф" сообщал о том, что под Бахмутом погиб 20-летний защитник Украины Марьян Сердюк. Из-за сильных обстрелов его тело не могли забрать три недели.

Также "Телеграф" писал о том, что в Кировоградской области простились с погибшим десантником, которому было всего 21. Старший солдат погиб во время очередного вражеского ракетного обстрела Лиманского района, в селе Новоселовка.