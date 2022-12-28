Не пропускав жодної гри: під Бахмутом загинув фанат "Динамо"

Олег Лебедєв з перших днів війни захищав Україну

Другу за день трагічну новину повідомляє київське "Динамо". Спочатку стало відомо про смерть тренера-реабілітолога клубу. А тепер з’явилася інформація, що у боях під Бахмутом загинув давній уболівальник "Динамо" Олег Лебедєв.

"Олег не пропускав практично жодної гри улюбленого клубу. З перших днів війни він записався до тероборони, потім вирушив на передову.

Футбольний клуб "Динамо", керівництво, тренери, гравці, усі динамівці щиро співчувають родині Олега Лебедєва", — йдеться у заяві на офіційному сайті команди.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, уболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.

Раніше стало відомо, що в бою з окупантами було вбито двох ультрас "Карпат".