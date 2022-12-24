"Цю істоту потрібно возити по всьому світу": екстренер "Динамо" пояснив, що робити з росією

Сабо розповів, яким має бути кінець війни

У травні наступного року у Волгограді УЄФА має намір організувати міжнародний футбольний турнір для юнацьких збірних. І це попри усунення всіх російських команд від усіх міжнародних турнірів.

Колишній головний тренер збірної України та київського "Динамо" Йожеф Сабо не сумнівається, що скоро з росії взагалі знімуть бан. А все через гроші.

"Мені абсолютно не подобається позиція ФІФА та УЄФА. На чолі цих організацій сидять люди, які продавалися росії за гроші. Пройде трохи часу і УЄФА, і ФІФА дозволять російським клубам та збірній брати участь у їхніх турнірах. Я в цьому впевнений. Їх не цікавить, що в Україні гинуть люди", — цитує Сабо FanDay.

"Що робити з росією? Їх треба довічно ізолювати. Навіть якщо їх дискваліфікувати на 15 років, то потім виросте нове покоління, яке візьме до рук автомат і знову піде війною проти України та інших європейських країн. Якщо росію не зупинити сьогодні, то через час вони знову підуть воювати.

Україна має зробити все, щоб знищити росію. Просто вигнати окупантів із нашої країни буде недостатньо. Потрібно забрати у них ядерну зброю та зруйнувати економіку, щоб вони навіть за 100 років не змогли відновитися. По іншому бути не може!

Я вже казав, що маю мрію — посадити путіна в клітку і возити по всьому світу. Це не людина, а якась істота – кегебіст. Для кегебістів люди – це ніщо. Він посилає сотні тисяч мобілізованих на забій", — вважає Сабо.

Зазначимо, 28 лютого ФІФА та УЄФА тимчасово усунули російські збірні та клуби від участі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Проте в росії особливо не засмутилися, адже російські футболісти лише ганьбили країну.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, УЄФА не хоче, щоб росія перейшла в Азіатську конфедерацію футболу.