"Это существо нужно возить по всему миру": экс-тренер Динамо объяснил, что делать с россией

Сабо рассказал, какой должен быть конец войны

В мае следующего года в Волгограде УЕФА намерен организовать международный футбольный турнир для юношеских сборных. И это несмотря на отстранение всех российских команд от всех международных турниров.

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо не сомневается, что скоро с россии вообще снимут бан. А все из-за денег.

"Мне совершенно не нравится позиция ФИФА и УЕФА. Во главе этих организаций сидят люди, которые продались россии за деньги. Пройдет немного времени и УЕФА, и ФИФА разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен. Их не интересует то, что в Украине погибают люди", — цитирует Сабо FanDay.

"Что делать с россией? Их нужно пожизненно изолировать. Даже если их дисквалифицировать на 15 лет, то потом вырастет новое поколение, которое возьмет в руки автомат и снова пойдет войной против Украины и других европейских стран. Если россию не остановить сегодня, то через время они снова пойдут воевать.

Украина должна сделать все, чтобы уничтожить россию. Просто выгнать оккупантов из нашей страны будет недостаточно. Нужно забрать у них ядерное оружие и разрушить экономику, чтобы они даже через 100 лет не смогли восстановиться. По-другому быть не может!

Я уже говорил, что у меня есть мечта — посадить путина в клетку и возить по всему миру. Это не человек, а какое-то существо — кэгэбист. Для кэгэбистов люди — это ничто. Он посылает сотни тысяч мобилизованных на убой", — считает Сабо.

Отметим, 28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Тем не менее в россии особо не расстроились, ведь российские футболисты только позорили страну.

Напомним, по данным росСМИ, УЕФА не хочет, чтобы рф перешла в Азиатскую конфедерацию футбола.