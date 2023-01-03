Василия Ломаченко внесли в реестр предателей Украины

Боксеру не простили его сообщений в социальных сетях

Бывший чемпион мира в трех дивизионах и олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов по боксу Василий Ломаченко включен в реестр госпредателей, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО". Основанием для внесения боксера в реестр стала его публикация в Instagram. На днях Ломаченко запостил в соцсетях проповедь митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

В своей проповеди Лонгин говорит о том, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа", что является одним из ключевых нарративов российской пропаганды, говорится на сайте "ЧЕСНО".

"Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", — считает лидер "ЧЕСНО" Вита Думанская.

Справка! "ЧЕСНО" – это общественная организация с экспертизой в сферах парламентаризма и местного самоуправления, политических финансов и выборов.

Ранее мы писали, что Сергей Стаховский посоветовал взять Ломаченко "на подвал". А защитник "Азовстали" предложил обменять Ломаченко на пленных солдат. Он сравнил боксера с Медведчуком.