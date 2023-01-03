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Василя Ломаченка внесли до реєстру зрадників України

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Василя Ломаченка внесли до реєстру зрадників України Новина оновлена 03 січня 2023, 16:45

Боксеру не вибачили його повідомлень у соціальних мережах

Колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах та олімпійського чемпіона 2008 та 2012 років з боксу Василя Ломаченка включено до реєстру держзрадників, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО". Підставою для внесення боксера до реєстру стала його публікація у Instagram. Днями Ломаченко запостив у соцмережах проповідь митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу", що є одним із ключових наративів російської пропаганди, йдеться на сайті "ЧЕСНО".

"Публічність накладає певні соціальні зобов’язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто розпочав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети та шахеди", — вважає лідер "ЧЕСНО" Віта Думанська.

  • Довідка! "ЧЕСНО" – це громадська організація з експертизою у сферах парламентаризму та місцевого самоврядування, політичних фінансів та виборів.

Раніше ми писали, що Сергій Стаховський порадив взяти Ломаченка "на підвал". А захисник "Азовсталі" запропонував обміняти Ломаченка на полонених солдатів. Він порівняв боксера із Медведчуком.

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#Боксер #Український боксер #Василь Ломаченко