Вез 100 кг кокаина: футболист национальной сборной стал наркокурьером

Жан-Мануэль Недра арестован во Франции

Прошлой осенью известного черногорского боксера Горана Гогича арестовали за поставки наркотиков в Европу. Теперь на контрабанде попался футболист сборной Мартиники Жан-Мануэль Недра.

Как пишет Le Parisien, Недру и его девушку задержали во французском аэропорту Руасси, их чемоданы были набиты кокаином. В итоге полиция изъяла 100 килограмм наркотиков. Недру арестовали, а его девушку отпустили под залог.

29-летний Жан-Мануэль Недра выступает за клуб "Айглюн дю Ламентин" и сборную Мартиники — это острова в Карибском море, принадлежащие Франции. Жан-Мануэль провел 20 поединков за национальную команду. Также в этом сезоне он провел два матча в Кубке Франции. По регламенту, в турнире также участвуют заморские территории страны.

Недра не первый футболист, который стал наркокурьером. Бывший футболист сборной Сербии и Черногории Душан Петкович арестован в Амстердаме в ходе международной спецоперации. Полиция изъяла 115 кг кокаина.

Ранее мы писали, что известный норвежский лыжник Петтер Нортуг угодил в скандал с наркотиками.