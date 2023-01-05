"Эта личность враждебна Украине": боец ВСУ считает, что Ломаченко завербовали

Карась считает, что над спортсменом хорошенько поработали спецслужбы рф

Украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась высказался о влиянии священников УПЦ московского патриархата на боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), который угодил в скандал из-за неоднозначных постов в соцсетях с проповедями митрополита Лонгина.

Соответствующий комментарий Евгения доступен на YouTube-канале "ВІДДУШІВДУШУ". Карась считает, что Ломаченко на данный момент занимает враждебную Украине позицию, однако вина в этом лежит не только на спортсмене. Боец ВСУ отметил, что за Василия, который сосредоточен на боксе, плотно взялись российские спецслужбы (ГРУ или ФСБ). Лидер общественной организации С14 добавил, что за украинскими спортсменами не доглядела СБУ, но в целом он доволен ситуацией в украинской спортивной среде, ведь могло быть намного хуже.

"Ломаченко — частично жертва РПЦ. Феномен Ломаченко – это продолжительное явление. Над ним работали, его переводили в эту нишу. Его эти священники, духовники, думаю, там у персонажа уже досрочное звание полковника.

Он, как человек талантливый в спорте, слишком одновекторно заточен. Человек сосредоточен на своей сфере, а остальные – это что-то далекое, чужое, и нет времени над этим рефлексировать. Если работают харизматично, тем более, это тема религии, то ему это занесли. Поэтому он воспринимает это на дорефлексивном уровне. Для него это эмоциональное ощущение, и здесь рационально не сработаешь. Это грамотная вербовка. Это делается через эмоциональные маркеры, сигналы. Ему реально могли делать божье проведение.

Мне не нравится то, что пишет Ломаченко. И сейчас я понимаю, что эта личность враждебна Украине. Но я не воспринимаю это как "Ломаченко принял решение". Он спортсмен – это было его решение. А во всех остальных вещах я с большой долей вероятности вижу деструктивную деятельность иностранных спецслужб", — заявил Карась.

Напомним, Ломаченко опубликовал у себя в Instagram две проповеди Лонгина. На одной из них священник УПЦ МП заявляет, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и против украинского народа. В сети боксера подвергли критике.