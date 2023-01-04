Украинцы - стадо! Скандальный боксер назвал Ломаченко защитником православия

Иван Редкач уже давно проживает в США и частенько критикует происходящее на родине

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) высказался касательного того, что бывший чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) оказался в реестре государственных предателей по версии движения "ЧЕСНО".

Соответствующий комментарий Иван написал на своем telegram-канале. По мнению спортсмена, украинцы без причин накинулись на Ломаченко, ведь Василий просто защищает "православную украинскую церковь". При этом боксер называет всех критиков двукратного олимпийского чемпиона "стадом".

"При таком громком название, никакой юридической силы это список не несет, как и движение это. Украину грабят со всех сторон, бомбят, разрывают на куски. А люди — стадо, за Васю взялись, который защищает православную украинскую церковь. Аргументы против церкви можно сказать высосали из пальца и то плохо", — заявил Редкач.

Напомним, Василий в своих соцсетях запостил две проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата. На видео священник говорит, что Украина начала войну против бога, против украинского народа и против церкви господней. После этого на Лому посыпалась критика, в частности от украинского теннисиста Сергея Стаховского. А защитник "Азовстали" призвал СБУ заняться боксером, чтобы потом обменять его на защитников Украины.