Українці – стадо! Скандальний боксер назвав Ломаченка захисником православ’я

Іван Редкач вже давно проживає в США і часто критикує те, що відбувається на батьківщині

Український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) висловився щодо того, що колишній чемпіон світу, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) опинився в реєстрі державних зрадників за версією руху "ЧЕСНО".

Відповідний коментар Іван написав на своєму telegram-каналі. На думку спортсмена, українці без причин накинулися на Ломаченка, адже Василь просто захищає "православну українську церкву". При цьому боксер називає всіх критиків дворазового олімпійського чемпіона "стадом".

"При такій гучній назві жодної юридичної сили цей список не несе, як і цей рух. Україну грабують з усіх боків, бомбардують, розривають на шматки. А люди – стадо, за Васю взялися, котрий захищає православну українську церкву. Аргументи проти церкви можна сказати висмоктали з пальця і щось погано", — заявив Редкач.

Нагадаємо, Василь у своїх соцмережах запостив дві проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату. На відео священник каже, що Україна розпочала війну проти бога, проти українського народу та проти церкви Господньої. Після цього на Лому посипалася критика, зокрема від українського тенісиста Сергія Стаховського. А захисник "Азовсталі" закликав СБУ зайнятися боксером, щоб потім обміняти його на захисників України.