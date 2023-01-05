"Ця особа ворожа Україні": боєць ЗСУ вважає, що Ломаченка завербували

Карась вважає, що над спортсменом добре попрацювали спецслужби росії

Український активіст і воїн ЗСУ Євген Карась висловився про вплив священників УПЦ московського патріархату на боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 КО), який потрапив у скандал через неоднозначні пости в соцмережах із проповідями митрополита Лонгіна.

Відповідний коментар Євгенія доступний на YouTube-каналі "ВІДДУШІВДУШУ". Карась вважає, що Ломаченко зараз займає ворожу Україні позицію, проте вина в цьому лежить не тільки на спортсмені. Боєць ЗСУ зазначив, що за Василя, який зосереджений на боксі, щільно взялися російські спецслужби (ГРУ чи ФСБ). Лідер громадської організації С14 додав, що за українськими спортсменами не доглядала СБУ, але загалом він задоволений ситуацією в українському спортивному середовищі, адже могло бути набагато гіршим.

"Ломаченко — частково жертва РПЦ. Феномен Ломаченка — це тривале явище. Над ним працювали, його переводили в цю нішу. Його ці священники, духовники, думаю, там у персонажа вже дострокове звання полковника.

Він, як талановита людина у спорті, надто одновекторно заточений. Людина зосереджена на своїй сфері, а решта – це щось далеке, чуже, і немає часу над цим рефлексувати. Якщо працюють харизматично, тим більше це тема релігії, то йому це занесли. Тому він сприймає це на дорефлексивному рівні. Для нього це емоційне відчуття і тут раціонально не спрацюєш. Це грамотне вербування. Це робиться через емоційні маркери, сигнали. Йому реально могли робити боже проведення.

Мені не подобається те, що пише Ломаченко. І зараз я розумію, що ця особистість ворожа Україні. Але я не сприймаю це як "Ломаченко ухвалив рішення". Він спортсмен – це його рішення. А у всіх інших речах я з великою ймовірністю бачу деструктивну діяльність іноземних спецслужб", — заявив Карась.

Нагадаємо, Ломаченко опублікував у себе в Instagram дві проповіді Лонгіна. На одній із них священник УПЦ МП заявляє, що українська держава розпочала війну проти бога, проти церкви господньої та проти українського народу. У мережі боксера піддали критиці.