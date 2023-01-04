"Ломаченко за Україну": перший український чемпіон підтримав Василя

Боксерський фахівець упевнений у Василі

Відомий український тренер з боксу Андрій Синєпупов висловився про скандал навколо колишнього чемпіона світу у легкій вазі Василя Ломаченка (17-2, 11 КО), який двічі опублікував неоднозначні проповіді прихильника "русского мира" митрополита Лонгіна — архієрея УПЦ Московського патріархату.

Відповідний коментар Синєпупова доступний на сайті vringe.com. Андрій вважає, що Ломаченко живе в Україні, хоч міг обрати будь-яку іншу країну, а також проводить бої під українським прапором. Таким чином, Loma підтримує Україну та український народ, зазначив тренер.

"Хочу сказати, що зараз весь Instagram рясніє проти Василя, але я вважаю, що він – наш співвітчизник, впевнений, що він за Україну і за український народ. Він міг залишитися будь-де, але він живе в Україні й відстоює кольори українського прапора. Я буду за нього тримати кулаки у майбутньому поєдинку", — заявив Синєпупов.

Довідка: Андрій Синєпупов – перший український чемпіон світу з боксу серед професіоналів. В 1994 році він завоював титул інтерконтинентального чемпіона WBO у легкій вазі (до 61,235 кг). Провів 49 боїв (39 перемог, 9 поразок, 1 нічия), причому в одному з них у нього на "розігріві" бився Володимир Кличко. Синєпупов завершив кар’єру у 2000 році й став тренером з боксу.

Раніше за Ломаченка заступився Іван Редкач, який заявив, що Василь просто захищає українське православ’я. А ось захисник "Азовсталі" запропонував СБУ зайнятися боксером.