"Ломаченко за Украину": первый украинский чемпион поддержал Василия

Боксерский специалист уверен в Василии

Известный украинский тренер по боксу Андрей Синепупов высказался о скандале вокруг бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), который дважды опубликовал неоднозначные проповеди сторонника "русского мира" митрополита Лонгина — архиерея УПЦ Московского патриархата.

Соответствующий комментарий Синепупова доступен на сайте vringe.com. Андрей считает, что Ломаченко живет в Украине, хотя мог выбрать любую другую страну, а также проводит бои под украинским флагом. Таким образом, Loma поддерживает Украину и украинский народ, отметил тренер.

"Хочу сказать, что сейчас весь Instagram пестрит против Василия, но я считаю, что он – наш соотечественник, уверен, что он за Украину и за украинский народ. Он мог остаться где угодно, но он живет в Украине и отстаивает цвета украинского флага. Я буду за него держать кулаки в предстоящем поединке", — заявил Синепупов.

Справка: Андрей Синепупов — первый украинский чемпион мира по боксу среди профессионалов. В 1994 году он завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO в легком весе (до 61,235 кг). Провел 49 боев (39 побед, 9 поражений, 1 ничья), причем в одном из них у него на "разогреве" дрался Владимир Кличко. Синепупов завершил карьеру в 2000 году и стал тренером по боксу.

Ранее за Ломаченко вступился Иван Редкач, который заявил, что Василий попросту защищает украинское православие. А вот защитник "Азовстали" предложил СБУ заняться боксером.