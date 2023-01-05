Свитолина с мужем живут, как герои "Зверополиса": милое видео

Подписчикам спортсменки понравилось ее творчество

Теннисистка Элина Свитолина, которая входит в топ-10 самых популярных спортсменов Украины, запостила в социальных сетях забавный видеоролик.

Элина со своим мужем Гаэлем Монфисом старались повторить кадры из популярного мультфильма "Зверополис". Старания пары пришлись по душе их болельщикам, видео лайкнули более 40 тысяч раз.

"Милейший тренд", — подписала клип в Instagram Свитолина.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября прошлого года Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Недавно Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.

Ранее Свитолина показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники. А также запостила в соцсетях фотографию дочери в вышиванке.