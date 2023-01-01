Маленькая патриотка: Свитолина показала дочь в вышиванке (фото)

Элина запостила милые семейные снимки

Лучшая в истории украинская теннисистка Элина Свитолина ранее вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом поздравила всех с Рождеством. А теперь спортсменка показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники.

На своей странице в Instagram Свитолина запостила несколько фотографий — елка, салат, конфеты. Но одно фото оказалось невероятном милым и патриотичным. Дочка теннисистки была одета в вышиванку. Правда, Элина так и не показала лицо Скай, обрезав фотографию.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Недавно Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.