Выжил в огне: знаменитый спортсмен попал в жуткое ДТП (фото)

По версии следствия Ришаб Пант мог уснуть за рулем

Лучший в 2018 году игрок мира в крикет Ришаб Пант едва не погиб в дорожной аварии. Спортсмен был за рулем своего "Мерседеса", когда машина врезалась в отбойник. Ранее в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей.

Как сообщает Times of India, инцидент произошел 30 декабря в 5:30 утра по местному времени на трассе между индийскими городами Дели и Харидвар. По одной из версий Пант уснул за рулем, машина врезалась в отбойник, несколько раз перевернулась и загорелась.

На шум сбежались местные жители и успели вытащить спортсмена из авто, которое через несколько минут выгорело до тла.

Ришаб Пант был срочно доставлен в больницу, где ему диагностировали травмы головы, руки и ноги. Угрозы для жизни спортсмена нет.

Ранее мы писали, что знаменитый итальянский велогонщик погиб под колесами грузовика.