Выжил в огне: знаменитый спортсмен попал в жуткое ДТП (фото)
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По версии следствия Ришаб Пант мог уснуть за рулем
Лучший в 2018 году игрок мира в крикет Ришаб Пант едва не погиб в дорожной аварии. Спортсмен был за рулем своего "Мерседеса", когда машина врезалась в отбойник. Ранее в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей.
Как сообщает Times of India, инцидент произошел 30 декабря в 5:30 утра по местному времени на трассе между индийскими городами Дели и Харидвар. По одной из версий Пант уснул за рулем, машина врезалась в отбойник, несколько раз перевернулась и загорелась.
На шум сбежались местные жители и успели вытащить спортсмена из авто, которое через несколько минут выгорело до тла.
Ришаб Пант был срочно доставлен в больницу, где ему диагностировали травмы головы, руки и ноги. Угрозы для жизни спортсмена нет.
Ранее мы писали, что знаменитый итальянский велогонщик погиб под колесами грузовика.