Вижив у вогні: знаменитий спортсмен потрапив у моторошну ДТП (фото)

За версією слідства Рішаб Пант міг заснути за кермом

Найкращий у 2018 році гравець світу у крикет Рішаб Пант ледь не загинув у дорожній аварії. Спортсмен був за кермом свого "Мерседеса", коли машина врізалася у відбійник. Раніше в ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків.

Як повідомляє Times of India, інцидент стався 30 грудня о 5:30 ранку за місцевим часом на трасі між індійськими містами Делі та Харідвар. За однією з версій Пант заснув за кермом, машина врізалася у відбійник, кілька разів перекинулася і спалахнула.

На шум збіглися місцеві жителі та встигли витягнути спортсмена з авто, яке за кілька хвилин вигоріло до тла.

Рішаб Пант був терміново доставлений до лікарні, де йому діагностували травми голови, руки та ноги. Загрози життю спортсмена немає.

Раніше ми писали, що знаменитий італійський велогонщик загинув під колесами вантажівки.