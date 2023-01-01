Маленька патріотка: Світоліна показала доньку у вишиванці (фото)

Еліна запостила милі сімейні знімки

Найкраща в історії українська тенісистка Еліна Світоліна раніше разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом привітала всіх із Різдвом. А тепер спортсменка показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята.

На своїй сторінці в Instagram Світоліна запостила кілька фотографій — ялинка, салат, цукерки... Але одне фото виявилося неймовірно милим та патріотичним. Донька тенісистки була одягнена у вишиванку. Щоправда, Еліна так і не показала обличчя Скай, обрізавши фотографію.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Нещодавно Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.