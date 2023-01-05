Світоліна з чоловіком живуть, як герої "Зоотрополісу": миле відео

Підписникам спортсменки сподобалася її творчість

Тенісистка Еліна Світоліна, яка входить до топ-10 найпопулярніших спортсменів України, запостила у соціальних мережах кумедний відеоролик.

Еліна зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом намагалися повторити кадри із популярного мультфільму "Зоотрополіс". Старання пари припали до душі їхнім уболівальникам, відео лайкнули понад 40 тисяч разів.

"Наймиліший тренд", — підписала кліп у Instagram Світоліна.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня минулого року Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Нещодавно Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.

Раніше Світоліна показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята. А також запостила у соцмережах фотографію доньки у вишиванці.