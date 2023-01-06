Мені щоночі сняться миші: улюблений анекдот Лобановського

Як жартував найкращий тренер українського футболу

Легендарному українському тренеру Валерію Лобановському 6 січня виповнилося б 84 роки. Нещодавно його внесли до списку найкращих тренерів в історії футболу.

Валерій Васильович очолював київське "Динамо" у 1973-1982, 1984-1990 та 1996-2002 роках. Він привів команду до восьми перемог у чемпіонаті СРСР та шести — у Кубку СРСР, п’ять разів ставав чемпіоном України та тричі вигравав Кубок України. Крім того, під керівництвом Лобановського "Динамо" двічі стало володарем Кубка кубків (1975, 1986), а також перемогло у Суперкубку УЄФА (1975).

Про дисципліну у "Динамо" ходять легенди. Однак незважаючи на свою сувору вдачу, Лобановський любив і пожартувати. Був у тренера навіть улюблений анекдот.

Приходить молодик до лікаря і скаржиться: "Лікарю, допоможіть! Мені щоночі сняться миші, які грають у футбол". "Немає проблем, візьміть, ось, ліки і прямо сьогодні починайте їх приймати". "Лікарю, а можна із завтрашнього дня? У них сьогодні фінал".

Неймовірно, але одного з найкращих тренерів в історії футболу Валерія Лобановського в росії назвали вигадкою. Раніше ми писали, що про Лобановського хочуть зняти художній фільм.