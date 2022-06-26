У росії назвали успіхи Лобановського вигадкою
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У росіян помітно змінилася риторика на адресу великого українця
Неймовірно, але одного з найвеличніших тренерів в історії футболу Валерія Лобановського у росії назвали вигадкою.
Такою думкою в інтерв’ю російському виданню "СЕ" поділився журналіст Валерій Винокуров, який працював у радянському тижневику "Футбол".
Винокуров заявив, що образ Лобановського створили журналісти, а Валерій Васильович зовсім не являється видатним тренером.
- Ви перераховували тренерів минулого, які б і сьогодні були великими. Але не назвали Лобановського.
- А я Лобановського не вважаю видатним тренером!
…
- Вам ніколи не здавалося, що Базилевич як тренер сильніший за Лобановського?
– А я про що! Чи ви не зрозуміли? Звісно, сильніше! Лобановський – це абсолютна легенда. Уся історія виткана з легенд. Ну, залп "Аврори" – вас не турбує, що його не було?
- Лобановський – із тієї ж серії, що й залп "Аврори"?!
- Лобановський – найчистіша вигадка! Створений образ – який він майстерно сформував. За допомогою журналістів – Сашка Горбунова, Валерія Березовського. Наші тренери Лобановського великим фахівцем не вважали. Ось Симонян – він такий… М’який дуже! — сказав Винокуров.
Зазначимо, Лобановський є одним із найтитулованіших тренерів в історії футболу та найтитулованішим у ХХ столітті. Українець входить до десятки найкращих тренерів в історії гри за версією різних спортивних видань, а УЄФА включив його до списку десяти легендарних тренерів європейського футболу з моменту заснування організації у 1954 році. Великого футболіста та тренера не стало у травні 2002 року.
Раніше повідомлялося, що в росії почався переполох через плакат із зображенням Олександра Зінченка на стадіоні в Уфі.
Нагадаємо, у мережу злили нову форму "Шахтаря", проте вона сподобалася далеко не всім, і справа навіть не в дизайні.