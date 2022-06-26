У росії назвали успіхи Лобановського вигадкою

У росіян помітно змінилася риторика на адресу великого українця

Неймовірно, але одного з найвеличніших тренерів в історії футболу Валерія Лобановського у росії назвали вигадкою.

Такою думкою в інтерв’ю російському виданню "СЕ" поділився журналіст Валерій Винокуров, який працював у радянському тижневику "Футбол".

Винокуров заявив, що образ Лобановського створили журналісти, а Валерій Васильович зовсім не являється видатним тренером.

- Ви перераховували тренерів минулого, які б і сьогодні були великими. Але не назвали Лобановського.

- А я Лобановського не вважаю видатним тренером!

…

- Вам ніколи не здавалося, що Базилевич як тренер сильніший за Лобановського?

– А я про що! Чи ви не зрозуміли? Звісно, сильніше! Лобановський – це абсолютна легенда. Уся історія виткана з легенд. Ну, залп "Аврори" – вас не турбує, що його не було?

- Лобановський – із тієї ж серії, що й залп "Аврори"?!

- Лобановський – найчистіша вигадка! Створений образ – який він майстерно сформував. За допомогою журналістів – Сашка Горбунова, Валерія Березовського. Наші тренери Лобановського великим фахівцем не вважали. Ось Симонян – він такий… М’який дуже! — сказав Винокуров.

Зазначимо, Лобановський є одним із найтитулованіших тренерів в історії футболу та найтитулованішим у ХХ столітті. Українець входить до десятки найкращих тренерів в історії гри за версією різних спортивних видань, а УЄФА включив його до списку десяти легендарних тренерів європейського футболу з моменту заснування організації у 1954 році. Великого футболіста та тренера не стало у травні 2002 року.

Раніше повідомлялося, що в росії почався переполох через плакат із зображенням Олександра Зінченка на стадіоні в Уфі.

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