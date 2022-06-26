В россии назвали успехи Лобановского выдумкой

У россиян заметно поменялась риторика в адрес великого украинца

Невероятно, но одного из величайших тренеров в истории футбола Валерия Лобановского в россии назвали выдумкой.

Таким мнением в интервью российскому изданию "СЭ" поделился журналист Валерий Винокуров, работавший обозревателем в советском еженедельнике "Футбол".

Винокуров заявил, что образ Лобановского создали журналисты, а Валерий Васильевич и вовсе не является выдающимся тренером.

- Вы перечисляли тренеров прошлого, которые и сегодня были бы великими. Но не назвали Лобановского.

- А я Лобановского не считаю выдающимся тренером!

…

- Вам никогда не казалось, что Базилевич как тренер сильнее Лобановского?

- А я о чем! Или вы не поняли? Конечно, сильнее! Лобановский – это абсолютная легенда. Вся история соткана из легенд. Ну, залп "Авроры" – вас не беспокоит, что его не было?

- Лобановский – из той же серии, что и залп "Авроры"?!

- Лобановский – чистейшая выдумка! Созданный образ – который он мастерски сформировал. С помощью журналистов – Саши Горбунова, Валеры Березовского. Наши тренеры Лобановского крупным специалистом не считали. Вот Симонян – он такой… Мягкий очень! – сказал Винокуров.

Отметим, Лобановский является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола и самым титулованным в ХХ веке. Украинец входит в десятку лучших тренеров в истории игры по версии различных спортивных изданий, а УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. Великого футболиста и тренера не стало в мае 2002 года.

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