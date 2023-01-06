Мне каждую ночь снятся мыши: любимый анекдот Лобановского

Как шутил лучший тренер украинского футбола

Легендарному украинскому тренеру Валерию Лобановскому 6 января исполнилось бы 84 года. Недавно его внесли в список величайших тренеров в истории футбола.

Валерий Васильевич возглавлял киевское "Динамо" в 1973-1982, 1984-1990 и 1996-2002 годах. Он привел команду к восьми победам в чемпионате СССР и шести — в Кубке СССР, пять раз становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок Украины. Кроме того, под руководством Лобановского "Динамо" дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986), а также победило в Суперкубке УЕФА (1975).

О дисциплине в "Динамо" ходят легенды. Однако несмотря на свой суровый нрав, Лобановский любил и пошутить. Был у тренера даже любимый анекдот.

Приходит молодой человек к врачу и жалуется: "Доктор, помогите! Мне каждую ночь снятся мыши, которые играют в футбол". "Нет проблем, возьмите, вот, лекарство и прямо сегодня начинайте его принимать". "Доктор, а можно с завтрашнего дня? У них сегодня финал".

Невероятно, но одного из величайших тренеров в истории футбола Валерия Лобановского в россии назвали выдумкой. Ранее мы писали, что о Лобановском хотят снять художественный фильм.