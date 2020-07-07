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О Лобановском снимут художественный фильм

О Лобановском снимут художественный фильм
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф kinorob Фото: Твиттер
Байопик будет называться «Наставник».

Студия KINOROB заключила меморандум с «Динамо» на создание полнометражного художественного фильма про Валерия Лобановского.

Байопик будет называться «Наставник». Работа над созданием фильма длится уже полгода. Сейчас идет финализация сценария, кастинг, подбор съемочной группы. Планируется, что события фильма охватят середину 70-х.

«Мы задумывали «Наставник» как мотивирующий художественный фильм, фильм-событие, фильм-подъема. Валерий Лобановский – настоящий герой Украины и почти идеальный персонаж для фильма-байопика: непростой уникальный характер, гениальная личность и действительно легендарная историческая фигура.

Это человек, который сделал целых три эпохальные супер-команды, каждая из которых не только оставила свой след в истории футбола, но и воспитала по владельцу Золотого мяча (Блохин 1975, Беланов 1986, Шевченко 2004).

Он является одним из самых выдающихся футбольных тренеров современности. Нашей целью является создание национального фильма-события для широкой современной аудитории.

Этот проект – очень личная история для всех к нему причастных. Это важная миссия и большая ответственность», – сказали продюсеры фильма.

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Напомним, в 2016 году вышел украинский документальный фильм «Лобановский навсегда».

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УПЛ, Валерий Лобановский, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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