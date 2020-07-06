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Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити

Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Как Саутгемптон сумел обыграть Манчестер Сити с минимальным счетом.

В 33-м туре английской Премьер-лиги после разгрома Ливерпуля Манчестер Сити отправился на выезд к Саутгемптону. Хозяева оформили сенсационную победу над фаворитом. Единственный гол в матче забил игрок Саутгемптона Че Адамс после "обрезки" Александра Зинченко. Гол получился на загляденье.

Это поражение для Манчестер Сити не играет большой роли - команда осела на втором месте. А вот Саутгемптон продолжает борьбу за топ-10.

Обзор матча

Саутгемптон — Манчестер Сити 1:0

Гол: Адамс, 16

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Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран — Армстронг (Смолбоун, 90+7), Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд — Адамс (Лонг, 70), Ингз.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Ляпорт, Гарсия, Зинченко — Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва — Марез (де Брюйне, 59), Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 59).

Предупреждения: Ромеу — Фернандиньо, Габриэль Жезус

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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