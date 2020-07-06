"Такие ошибки неприемлемы": Зинченко извинился перед командой и болельщиками

Украинец пытался обойти соперника, но совершил потерю в центре поля.

Саутгемптон минимально обыграл Манчестер Сити в матче 33-го тура английской Премьер-лиги - 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте в результате ошибки украинского защитника "горожан" Александра Зинченко. Футболист потерял мяч в центре поля, после чего нападающий "святых" Че Адамс забил гол с 40 метров.

"Приношу извинения всей команде и болельщикам Сити. Такие ошибки неприемлемы", - написал Зинченко в своем Instagram.

В текущем сезоне 23-летний украинец провел за "горожан" 21 матч во всех турнирах, забив при этом один гол.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил худшую оценку от WhoScored за матч с Саугтемптоном.