Ляп Зинченко привел к голу в ворота МС с центра поля (Видео)

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подвел свою команду в матче против Саутгемптона.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимает Манчестер Сити.

На 16-й минуте игры Александр Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из под ног украинца, после чего он отскочил к Че Адамсу.

Southampton 1-0 Manchester City 16' Che Adams pic.twitter.com/vzj4mkaNMb — Sercan (@sercanyrlky) July 5, 2020

Нападающий Саутгемптона быстро сориентировался и пробил практически с центра поля — Эдерсон вышел достаточно далеко, что позволило 23-летнему футболисту забить красивый гол с дальней дистанции.

На момент 60-й минуты матча Саугемтон по-прежнему ведет в счете в один гол.

Ранее Манчестер Сити победил Ливерпуль.