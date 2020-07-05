Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)

Ляп Зинченко привел к голу в ворота МС с центра поля (Видео)

Ляп Зинченко привел к голу в ворота МС с центра поля (Видео)
22:16 Сегодня Телеграф football.ua
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подвел свою команду в матче против Саутгемптона.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимает Манчестер Сити. 

На 16-й минуте игры Александр Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из под ног украинца, после чего он отскочил к Че Адамсу. 

Нападающий Саутгемптона быстро сориентировался и пробил практически с центра поля — Эдерсон вышел достаточно далеко, что позволило 23-летнему футболисту забить красивый гол с дальней дистанции.

На момент 60-й минуты матча Саугемтон по-прежнему ведет в счете в один гол.

Ранее Манчестер Сити победил Ливерпуль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хитрый штрафной Алабы и смешной ляп вратаря - в обзоре финала Кубка Германии Байер - Бавария (Видео)
02 Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
03 Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
04 Шовковский: Далеко не каждый американец знает, что первыми рабами в американских колониях были... белые
05 Альба впервые приехал на тренировку на машине (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь