Ляп Зинченко привел к голу в ворота МС с центра поля (Видео)

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимает Манчестер Сити.
На 16-й минуте игры Александр Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из под ног украинца, после чего он отскочил к Че Адамсу.
Southampton 1-0 Manchester City
16' Che Adams pic.twitter.com/vzj4mkaNMb
— Sercan (@sercanyrlky) July 5, 2020
Нападающий Саутгемптона быстро сориентировался и пробил практически с центра поля — Эдерсон вышел достаточно далеко, что позволило 23-летнему футболисту забить красивый гол с дальней дистанции.
На момент 60-й минуты матча Саугемтон по-прежнему ведет в счете в один гол.