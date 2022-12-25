Рейтинг величайших тренеров в истории: в списке два наставника "Динамо"
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В топ-50 попали Валерий Лобановский и Виктор Маслов
В конце года многие издание подводят итоги. К примеру, журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. А вот издание 90min выбрало 50 лучших тренеров в истории футбола.
Приятно, что в этом списке сразу два наставника, оставивших яркий след в киевском "Динамо". Валерий Лобановский занял 24-е место, а Виктор Маслов — 36-е.
Трофеи Лобановского с "Динамо":
- Чемпион СССР (8): 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990.
- Обладатель Кубка СССР (6): 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990.
- Обладатель Суперкубка СССР (3): 1981, 1986, 1987.
- Чемпион Украины (5): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
- Обладатель Кубка Украины (3): 1998, 1999, 2000.
- Обладатель Кубка обладателей кубков (2): 1975, 1986.
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 1975.
- Обладатель Кубка чемпионов Содружества (3): 1997, 1998, 2002.
Трофеи Маслова с "Динамо":
- Чемпион СССР (3): 1966, 1967, 1968.
- Обладатель Кубка СССР (2): 1964, 1966.
А на первом месте в рейтинге 90min легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. За ним Арриго Сакки и Ринус Михелс. Кстати, именно Маслова большинство специалистов считает родоначальником тотального футбола, который впоследствии применялся Ринусом Михелсом.
Топ-10 рейтинга
- Алекс Фергюсон (Шотландия)
- Арриго Сакки (Италия)
- Ринус Михелс (Нидерланды)
- Хосеп Гвардиола (Испания)
- Джованни Трапаттони (Италия)
- Йохан Кройфф (Нидерланды)
- Эрнст Хаппель (Австрия)
- Эленио Эррера (Аргентина)
- Жозе Моуринью (Португалия)
- Боб Пейсли (Англия)
Полный рейтинг 90min:
Ранее мы писали, что умерла супруга Валерия Лобановского.