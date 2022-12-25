Рейтинг величайших тренеров в истории: в списке два наставника "Динамо"

В топ-50 попали Валерий Лобановский и Виктор Маслов

В конце года многие издание подводят итоги. К примеру, журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. А вот издание 90min выбрало 50 лучших тренеров в истории футбола.

Приятно, что в этом списке сразу два наставника, оставивших яркий след в киевском "Динамо". Валерий Лобановский занял 24-е место, а Виктор Маслов — 36-е.

Трофеи Лобановского с "Динамо":

Чемпион СССР (8): 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990.

Обладатель Кубка СССР (6): 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990.

Обладатель Суперкубка СССР (3): 1981, 1986, 1987.

Чемпион Украины (5): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

Обладатель Кубка Украины (3): 1998, 1999, 2000.

Обладатель Кубка обладателей кубков (2): 1975, 1986.

Обладатель Суперкубка УЕФА: 1975.

Обладатель Кубка чемпионов Содружества (3): 1997, 1998, 2002.

Трофеи Маслова с "Динамо":

Чемпион СССР (3): 1966, 1967, 1968.

Обладатель Кубка СССР (2): 1964, 1966.

А на первом месте в рейтинге 90min легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. За ним Арриго Сакки и Ринус Михелс. Кстати, именно Маслова большинство специалистов считает родоначальником тотального футбола, который впоследствии применялся Ринусом Михелсом.

Топ-10 рейтинга

Алекс Фергюсон (Шотландия) Арриго Сакки (Италия) Ринус Михелс (Нидерланды) Хосеп Гвардиола (Испания) Джованни Трапаттони (Италия) Йохан Кройфф (Нидерланды) Эрнст Хаппель (Австрия) Эленио Эррера (Аргентина) Жозе Моуринью (Португалия) Боб Пейсли (Англия)

Полный рейтинг 90min:

Ранее мы писали, что умерла супруга Валерия Лобановского.