Умерла Аделаида Лобановская: в Динамо скорбят

Сегодня, 5 ноября, на 81-м году оборвалась жизнь Аделаиды Лобановской - супруги легендарного тренера Динамо Валерия Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Соболезнования родным и близким Аделаиды Панкратьевны выразил президент Динамо Игорь Суркис. По словам Суркиса, Аделаида долгие годы была надежным тылом для великого тренера, а ее доброты и жизненного оптимизма будет не хватать всем тем, кто знал эту замечательную женщину.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - гласит сообщение президента киевской команды.

Аделаида Лобановская была юристом и всю жизнь посвятила семье и единственной дочери Светлане.

Валерий Лобановский вместе с женой и дочерью Светланой после Евро-1988

Сердце Мэтра украинского футбола Валерия Лобановского перестало биться 13 мая 2002 года.

Аделаида Лобановская вместе с семьей

Ранее сообщалось, что Лобановский вошел в десятку тренеров всех времен и народов.