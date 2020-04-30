Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола

Новости спорта:Украинец Валерий Лобановский вошел в ТОП-10 тренеров всех времен по версии FourFourTwo

Популярное британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, в своем свежем выпуске составило рейтинг из ста лучших тренеров за всю историю.

В топ-10 вошел легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский. Мэтр занял десятое место, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

На вершине рейтинга расположился сэр Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов. Кроме него в тройке два легендарных нидерландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):

1. Алекс Фергюсон

2. Ринус Михелс

3. Йохан Кройф

4. Билл Шенкли

5. Пеп Гвардиола

6. Арриго Сакки

7. Мэтт Басби

8. Эленио Эррера

9. Эрнст Хаппель

10. Валерий Лобановский.

Назван лучший футболист XXI века