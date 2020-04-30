Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола

Популярное британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, в своем свежем выпуске составило рейтинг из ста лучших тренеров за всю историю.
В топ-10 вошел легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский. Мэтр занял десятое место, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).
На вершине рейтинга расположился сэр Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов. Кроме него в тройке два легендарных нидерландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.
Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):
1. Алекс Фергюсон
2. Ринус Михелс
3. Йохан Кройф
4. Билл Шенкли
5. Пеп Гвардиола
6. Арриго Сакки
7. Мэтт Басби
8. Эленио Эррера
9. Эрнст Хаппель
10. Валерий Лобановский.