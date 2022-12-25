Рейтинг найкращих тренерів в історії: у списку два наставники "Динамо"

У топ-50 потрапили Валерій Лобановський та Віктор Маслов

Наприкінці року багато видань підбивають підсумки. Наприклад, журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу. А ось видання 90min обрало 50 найкращих тренерів в історії футболу.

Приємно, що в цьому списку одразу два наставники, які залишили яскравий слід у київському "Динамо". Валерій Лобановський посів 24-е місце, а Віктор Маслов – 36-те.

Трофеї Лобановського з "Динамо":

Чемпіон СРСР (8): 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990.

Володар Кубка СРСР (6): 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990.

Володар Суперкубку СРСР (3): 1981, 1986, 1987.

Чемпіон України (5): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

Володар Кубка України (3): 1998, 1999, 2000.

Володар Кубка Володарів Кубків (2): 1975, 1986.

Володар Суперкубку УЄФА: 1975.

Володар Кубка чемпіонів Співдружності (3): 1997, 1998, 2002.

Трофеї Маслова з "Динамо":

Чемпіон СРСР (3): 1966, 1967, 1968.

Володар Кубка СРСР (2): 1964, 1966.

А на першому місці у рейтингу 90min легендарний тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. За ним Арріго Саккі та Рінус Міхелс. До речі, саме Маслова більшість фахівців вважають родоначальником тотального футболу, який згодом застосовувався Рінусом Міхелсом.

Топ-10 рейтингу

Алекс Фергюсон (Шотландія) Арріго Саккі (Італія) Рінус Міхелс (Нідерланди) Хосеп Гвардіола (Іспанія) Джованні Трапаттоні (Італія) Йохан Кройфф (Нідерланди) Ернст Хаппель (Австрія) Еленіо Еррера (Аргентина) Жозе Моурінью (Португалія) Боб Пейслі (Англія)

Повний рейтинг 90min:

Раніше ми писали, що померла дружина Валерія Лобановського.