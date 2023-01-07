На нашу землю пришел биомусор: игрок "Динамо" потерял одноклассника на фронте

Александр Андриевский рассказал, как война коснулась его

В конце декабря на фронте погиб тренер-реабилитолог киевского "Динамо" Олег Тимченко. А теперь о своей потере рассказал полузащитник клуба Александр Андриевский.

В интервью "Українському футболу", Андриевский вспомнил начало полномасштабной войны и рассказал, куда вывез маму с сестрой и где прятался с отцом.

"Я вывез маму и сестру за границу, чтобы не переживать за них. За это огромное спасибо руководству "Динамо". Мы же с отцом находились на клубной базе в Конче-Заспе. В случае чего, если бы враг наступал на Киев, могли с ним и в лес бежать…

Буквально на днях узнал, что мой одноклассник погиб на фронте. Конечно, читаю новости, сколько наших ребят гибнет. Причем если с нашей стороны родную землю защищает цвет нации, то с противоположной стороны идет на нас только биосусор – зеки, наркоманы, воры", — говорит Андриевский.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом отдал жизнь за Украину силач Андрей Дмитриев. На этом же направлении погиб мастер тайского бокса Владислав Вакуленко.

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