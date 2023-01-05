Украинского силача убили под Бахмутом: он был призером чемпионата страны

Андрей Дмитриев возглавлял сумскую ячейку Федерации стронгмена

Украинский спорт продолжает нести потери на войне с российскими оккупантами. Недавно погиб мастер тайского бокса Владислав Вакуленко, а теперь в боях под Бахмутом отдал жизнь за Украину силач Андрей Дмитриев.

О смерти героя сообщает Федерация стронгмена Украины. Дмитриеву было 32 года. Он — мастер спорта, многократный призер чемпионатов Украины. Возглавлял сумскую ячейку Федерации стронгмена.

"Мы будем тебя помнить, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными!", — написано на странице Федерации стронгмена Украины в Facebook.

Напомним, что Денис Бережник не вернулся после соревнований домой. Силач тайно продал в Украине свое имущество и остался в Штатах.

Ранее мы сообщали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".

Также "Телеграф" писал, что на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по гиревому спорту капитан Виталий Морозов.