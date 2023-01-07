На нашу землю прийшло біосміття: гравець "Динамо" втратив однокласника на фронті

Олександр Андрієвський розповів, як війна торкнулася його

Наприкінці грудня на фронті загинув тренер-реабілітолог київського "Динамо" Олег Тимченко. А тепер про свою втрату розповів півзахисник клубу Олександр Андрієвський.

В інтерв’ю "Українському футболу" Андрієвський згадав початок повномасштабної війни та розповів, куди вивіз маму із сестрою і де ховався з батьком.

"Я вивіз маму та сестру за кордон, щоб не переживати за них. За це величезне спасибі керівництву "Динамо". Ми ж із батьком перебували на клубній базі в Кончі-Заспі. У разі чого, якби ворог наступав на Київ, могли з ним і в ліс бігти.

Буквально цими днями дізнався, що мій однокласник загинув на фронті. Звісно, читаю новини, скільки наших хлопців гине. Причому, якщо з нашого боку рідну землю захищає цвіт нації, то з протилежного боку йде на нас лише біосміття — зеки, наркомани, злодії", — каже Андрієвський.

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом віддав життя за Україну силач Андрій Дмитрієв. На цьому ж напрямі загинув майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.