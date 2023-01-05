Українського силача вбили під Бахмутом: він був призером чемпіонату країни

Андрій Дмитрієв очолював сумський осередок Федерації стронгмена

Український спорт продовжує зазнавати втрат на війні з російськими окупантами. Нещодавно загинув майстер тайського боксу Владислав Вакуленко, а тепер у боях під Бахмутом віддав життя за Україну силач Андрій Дмитрієв.

Про смерть героя повідомляє Федерація стронгмена України. Дмитрієву було 32 роки. Він майстер спорту, багаторазовий призер чемпіонатів України. Очолював сумський осередок Федерації стронгмена.

"Ми будемо тебе пам’ятати, друже! На твою честь підніматиметься прапор на змаганнях! Співчуваємо та сумуємо разом із близькими та рідними!" — написано на сторінці Федерації стронгмена України у Facebook.

Нагадаємо, що Денис Бережник не повернувся після змагань додому. Силач таємно продав в Україні своє майно та залишився у Штатах.

Раніше ми повідомляли, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тимченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".

Також "Телеграф" писав, що на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України з гирьового спорту капітан Віталій Морозов.