"Ліниві амеби": ексгравець "Динамо" пояснив любов росіян до путіна

Футболіст встиг пограти у росії

Колишній хавбек "Динамо" Віталій Самойлов поділився своєю думкою про росіян, які підтримують енергетичний терор України.

Відповідне інтерв’ю ексгравця є на Tribuna.com. Самойлов зазначив, що росіяни бояться критикувати президента рф володимира путіна. Крім того, колишній футболіст розповів, що громадяни росії настільки ліниві, що читають інформацію тільки з російських джерел, через що легко піддаються "зомбуванню".

"Вони бояться щось сказати вголос. Наприклад, про невдоволення путіним. Це навіть не зараз почалося, а коли я там грав. Вони напівпошепки говорили, якщо комусь не подобалося. Так побудована вертикаль, що або так, або сидітимеш. Цього вони всі бояться.

Мені здається, вони ще й лінива нація. Не хочуть трохи поритися в інтернеті та пошукати додаткову інформацію – не лише російську чи українську. Можна зайти на європейські чи азійські сайти – на будь-який. Можна витратити дві години, але мати різну інформацію. Але вони ліниві, просто амеби. Царьок сказав, і вони слухатимуть його. Вони вважають, що він не може їх дурити", — сказав Самойлов.

Раніше повідомлялося, що футболіст Білосиніх втратив однокласника на фронті.

Нагадаємо, український футбольний клуб відмовився брати участь в опитуванні ФІФА через проросійську позицію федерації.