Кріштіану має допомогти Саудівській Аравії отримати ЧС-2030

У перші дні 2023 року португальський нападник Кріштіану Роналду був представлений як гравець "Аль-Насра". Футболіст гратиме в Саудівській Аравії до 2025 року та заробить близько 200 млн євро. Проте він може подвоїти цю суму. Потрібно лише насолити Україні та її партнерам.

Як повідомляє Mundo Deportivo, Кріштіану Роналду буде послом заявки Саудівської Аравії на право прийняти чемпіонат світу з футболу 2030 року. І якщо країна переможе у конкурсі, то португалець отримає 200 млн євро бонусів.

Саудівська Аравія планує подавати спільну заявку на проведення ЧС-2030 з Єгиптом та Грецією. Серед конкурентів – Марокко, спільна заявка – Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі та ще одна спільна заявка – Іспанія, Португалія та Україна.

Тобто Кріштіану, зокрема, доведеться агітувати проти своєї батьківщини та України. Хазяїна ЧС-2030 оберуть у 2025 році.

Раніше ми писали, що Роналду в Ер-Ріяді витрачатиме на житло близько 300 тисяч євро на місяць. Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.