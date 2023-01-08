300 тисяч євро на місяць: Роналду визначився із житлом у Саудівській Аравії

Португалець вирішив оселитися у відомому хмарочосі

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду після переходу в "Аль-Наср" з Ер-Ріяду визначився із житлом у столиці Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Daily Mail. За інформацією джерела, CR7 проживатиме в 99-поверховому хмарочосі Kingdom Tower в Ер-Ріяді, де розташований елітний готель Four Seasons Hotel.

КріРо забезпечить житлом не лише себе, а й своїх друзів та охоронців. Для цього він зняв в елітному готелі один із найкращих номерів для себе. Він займає два поверхи та відрізняється "гігантськими" розмірами. До речі, вартість готельного люксу навіть не вказана на вебсайті готелю, і його необхідно бронювати в приватному порядку, як і сусідній "Королівський люкс". Трохи менший "Президентський люкс" коштує 3300 фунтів стерлінгів за ніч.

Хмарочос Kingdom Tower в Ер-Ріяді

У виданні підрахували, що Роналду зняв 17 команд у Kingdom Tower для себе та свого оточення. Це коштуватиме португальцю 250 тисяч фунтів (близько 300 тисяч євро) на місяць.

На вечерю португальська зірка може насолодитися "найкращими стравами з Китаю, Японії, Індії та Близького Сходу, приготованими із найсвіжіших продуктів на замовлення".

Зазначимо, Роналду легко заплатить величезні гроші за проживання в елітному готелі, адже його зарплата в новій команді складає 200 млн євро за сезон. Раніше повідомлялося, що КріРо пропустив свій дебют в "Аль-Насрі" через помилку в адміністрації клубу. Через це він під час матчу крутив педалі.