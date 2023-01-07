Крутив педалі у роздягальні: з’явилося відео, як Роналду дивився матч нової команди

Португальцю поки що не дозволяють грати в Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду не може дебютувати за "Аль-Наср" — у клубу проблеми з перебором легіонерів. А сам футболіст не відбув дискваліфікацію, отриману в чемпіонаті Англії. Тому португалець поки що перебуває в команді як уболівальник.

Перший матч після підписання Роналду "Аль-Наср" зіграв проти "Аль-Таї" (2:0). Частину гри зірковий форвард дивився на велотренажері у роздягальні. Зокрема, коли Таліска оформив дубль, Роналду крутив педалі велотренажера. Забитий гол Кріштіану зустрів оплесками.

Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.

37-річний португалець у поточному сезоні на клубному рівні провів 16 матчів за "Манчестер Юнайтед" і забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. Під час ЧС-2022 у Катарі Роналду та "МЮ" розірвали угоду після скандального інтерв’ю Кріштіану. На мундіалі КріРо по ходу турніру перетворився з основного гравця на запасного, а Португалія вилетіла, поступившись Марокко у чвертьфіналі турніру.