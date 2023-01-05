Кріштіану Роналду заборонено грати за "Аль-Наср"! Про цю проблему не подумав ніхто

Клубу із Саудівської Аравії терміново потрібно позбавитися одного легіонера

Португальський форвард Кріштіану Роналду був помпезно представлений як гравець "Аль-Насра". Але, як виявилося, нападник не може дебютувати за клуб найближчим часом. Клуб не може зареєструвати Кріштіану як свого футболіста.

Як повідомляє RMC Sport, усі забули той факт, що в чемпіонаті Саудівської Аравії діє ліміт на легіонерів. Згідно з регламентом, у кожній команді може бути не більше восьми іноземців. А Роналду став дев’ятим легіонером у складі "Аль-Насра".

Тепер керівництву "Аль-Насра" треба позбавитися одного з іноземців — або через трансфер, або через розірвання контракту за взаємною згодою сторін.

Зараз за "Аль-Наср" виступають такі іноземні футболісти: воротар — Давид Оспіна (Колумбія), захисники — Гіслен Конан (Кот-д’Івуар) та Альваро Гонсалес (Іспанія), півзахисники — Луїс Густаво (Бразилія), Жалоліддін Машаріпов (Узбекистан), Гонсало Мартінес (Аргентина) та Таліска (Бразилія), а також нападник — Венсан Абубакар (Камерун).

Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.