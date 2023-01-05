Криштиану Роналду запрещено играть за "Аль-Наср"! Об этой проблеме не подумал никто

Клубу из Саудовской Аравии срочно нужно избавиться от одного легионера

Португальский форвард Криштиану Роналду был помпезно представлен в качестве игрока "Аль-Насра". Но как оказалось, нападающий не может дебютировать за клуб в ближайшее время. Клуб не может зарегистрировать Криштиану в качестве своего футболиста.

Как сообщает RMC Sport, все упустили тот факт, что в чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров. Согласно регламенту, в каждой команде может быть не больше восьми иностранцев. А Роналду стал девятым легионером в составе "Аль-Насра".

Теперь руководству "Аль-Насра" нужно избавиться от одного из иностранцев — либо через трансфер, либо через расторжение контракта по взаимному согласию сторон.

Сейчас за "Аль-Наср" выступают такие иностранные футболисты: вратарь — Давид Оспина (Колумбия), защитники — Гислен Конан (Кот-д'Ивуар) и Альваро Гонсалес (Испания), полузащитники — Луис Густаво (Бразилия), Жалолиддин Машарипов (Узбекистан), Гонсало Мартинес (Аргентина) и Талиска (Бразилия), а также нападающий — Венсан Абубакар (Камерун).

Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.