Крутил педали в раздевалке: появилось видео, как Роналду смотрел матч новой команды

Португальцу пока не разрешают играть в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду не может дебютировать за "Аль-Наср" — у клуба проблемы с перебором легионеров. А у самого футболиста не отбыта дисквалификация, полученная в чемпионате Англии. Поэтому португалец пока находится в команде в качестве болельщика.

Первый матч после подписания Роналду "Аль-Наср" сыграл против "Аль-Таи" (2:0). Часть игры звездный форвард смотрел на велотренажере в раздевалке. В частности, когда Талиска оформил дубль, Роналду крутил педали велотренажера. Забитый гол Криштиану встретил аплодисментами.

Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.

37-летний португалец в текущем сезоне на клубном уровне провел 16 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи. Во время ЧМ-2022 в Катаре Роналду и "МЮ" расторгли соглашение после скандального интервью Криштиану. На мундиале КриРо по ходу турнира превратился из основного игрока в запасного, а Португалия вылетела, уступив Марокко в четвертьфинале турнира.