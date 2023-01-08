300 тысяч евро в месяц: Роналду определился с жильем в Саудовской Аравии

Португалец решил поселиться в известном небоскребе

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после перехода в "Аль-Наср" из Эр-Рияда определился с жильем в столице Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, CR7 будет проживать в 99-этажном небоскребе Kingdom Tower в Эр-Рияде, где располагается элитная гостиница Four Seasons Hotel.

КриРо обеспечит жильем не только себя, но и своих друзей и охранников. Для этого он снял в элитной гостинице один из лучших номеров для себя. Он занимает два этажа и отличается "гигантскими" размерами. К слову, стоимость гостиничного люкса даже не указана на веб-сайте отеля, и его необходимо бронировать в частном порядке, как и соседний "Королевский люкс". Немного меньший "Президентский люкс" стоит 3300 фунтов стерлингов за ночь.

Небоскреб Kingdom Tower в Эр-Рияде

В издании подсчитали, что Роналду снял 17 команд в Kingdom Tower для себя и своего окружения. Это обойдется португальцу в 250 тысяч фунтов (около 300 тысяч евро) в месяц.

На ужин португальская звезда может насладиться "лучшими блюдами из Китая, Японии, Индии и Ближнего Востока, приготовленными из самых свежих продуктов на заказ".

Отметим, Роналду легко заплатит огромные деньги за проживание в элитном отеле, ведь его зарплата в новой команде составляет баснословные 200 млн евро за сезон. Ранее сообщалось, что КриРо пропустил свой дебют в "Аль-Насре" из-за ошибки в администрации клуба. Из-за этого он во время матча крутил педали.