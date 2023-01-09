Нечувана зухвалість: у капітана збірної Аргентини на нозі помітили портрет Роналду (фото)

Яміла Родрігес фанатіє від гри португальця

Футбольне безумство, яке охопило Аргентину після перемоги на ЧС-2022, пройде ще не скоро. Здавалося, що після успіху на мундіалі вся країна молиться на Ліонеля Мессі. Але ні…

Після завершення чемпіонату світу фанати жартували, що єдина людина з Аргентини, яка не святкує перемогу на ЧС-2022 — це Джорджина Родрігес, дівчина Кріштіану Роналду. Але виявилося, що у Кріштіану є щонайменше один фанат у складі збірної Аргентини. Це нападаюча Яміла Родрігес.

Дівчина так фанатіє від португальця, що зробила собі на нозі татуювання — портрет Роналду. "Мій ідол — Кріштіану", — говорить Родрігес.

Тату Роналду на нозі Ямили

Але варто додати, що Яміла має тату з портретом і аргентинської легенди — Дієго Марадони.

Тату Марадони на нозі Ямили

Ямілі Родрігес — 24 роки. Вона грає за "Бока Хуніорс". За національну команду провела 25 матчів та забила 7 голів.

Нагадаємо, раніше в Аргентині зробили з кукурудзи найбільший портрет Мессі. Зазначимо, Мессі після перемоги на ЧС-2022 став настільки популярним у країні, що з його портретом хочуть робити гроші, а багато аргентинців проголосували б за нього на президентських виборах.